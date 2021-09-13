Бывшая активистка штабов Навального рассказала об обмане с оплатой штрафов на 150 тысяч рублей за митинги в Крыму
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В июне 2021 года Романова, по её словам, по заданию экс-главы штабов Навального* Леонида Волкова приехала в Крым, чтобы организовать там акцию протеста. Женщина утверждает, что Волков обещал оплатить все финансовые издержки, связанные с этой акцией протеста, но обманул.
«Я занялась организацией, агитацией, подготовкой плакатов, но за час до начала митинга меня задержали», — рассказала собеседница RT.
Активистка рассказала, что суд оштрафовал её на 150 тыс. рублей за повторное нарушение законодательства о проведении митингов. После этого женщину отправили обратно в Краснодарский край, где она находилась под подпиской о невыезде. Однако соратники так и не оплатили ей этот штраф.
«Если мой штраф в 10 тыс. рублей за митинг в Геленджике оплатили в течение десяти дней, то крымский штраф не оплачен до сих пор», — сообщила Романова.
Ранее экс-активистка призналась в интервью RT, что также организовывала незаконную акцию в Геленджике, была избита своими же соратниками и дала ложное интервью СМИ за денежное вознаграждение.
* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.