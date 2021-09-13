Экс-активистка штабов Навального рассказала о нападении на неё соратников после незаконной акции протеста

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RT
Экс-активистка штабов Навального* Марина Романова рассказала RT об организации незаконной акции протеста в Геленджике, нападении на неё соратников и ложном интервью оппозиционным СМИ.
Экс-активистка штабов Навального рассказала о нападении на неё соратников после незаконной акции протеста
  • Reuters

По словам Романовой, она организовывала акцию протеста в поддержку Навального в апреле 2021 года. После акции соратники заподозрили её в сотрудничестве с полицией, и двое сторонников Навального напали на неё, сказала экс-активистка.  

«Меня избили, я потеряла сознание. Скорую вызвали прохожие. Несколько суток я провела в реанимации. Мне сломали инсулиновую помпу. Потом мне позвонили из московского штаба (Навального. — RT) и предложили сказать в интервью, что меня избили сотрудники полиции. За это я получила денежное вознаграждение», — рассказала Романова

Журналистам женщина сообщила, что её избили неизвестные и «передали привет от силовиков». За ложное интервью ряду оппозиционным СМИ ей заплатили 50 тыс. рублей.  

Экс-активистка добавила, что в её биографии четыре приговора по делам о мошенничестве, ещё одно уголовное дело находится в производстве. При этом Романова заявила, что разочаровалась в Алексее Навальном и его соратниках — Леониде Волкове и Иване Жданове. 

«Они такие же мошенники, только с другими масштабами — с огромными масштабами», — сказала Романова. 

Ранее RT выяснил в своём расследовании, что экс-глава штабов Навального* Леонид Волков и исполнительный директор ФБК** Владимир Ашурков открыли в США клон фонда Anti-Corruption Foundation, Inc. вместе с беглым банкиром Александром Железняком, обвиняемым в России в хищении 28 млрд рублей

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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