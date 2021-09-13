Учения танковой дивизии ЦВО стартовали в Челябинской области
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.
Отмечается, что «двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели».
«К практическим действиям привлечено почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной специальной техники», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» проекта 949А («Антей») из подводного положения провёл стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море.