Учения танковой дивизии ЦВО стартовали в Челябинской области

Порядка 2,5 тыс. военных приступили к двусторонним тактическим учениям танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

Отмечается, что «двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели».

«К практическим действиям привлечено почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной специальной техники», — говорится в сообщении.

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