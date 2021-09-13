Напавший на девочку в Подмосковье обвинён в попытке изнасилования

Мужчина, ограбивший девочку в Подмосковье, обвинён в попытке изнасилования.

«В ходе допроса установлено, что помимо грабежа мужчина планировал совершить в отношении ребёнка преступление против её половой неприкосновенности, но его действия были замечены прохожими, которых девочка позвала на помощь. В результате обвиняемый был вынужден отпустить потерпевшую», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

12 сентября стало известно, что в подмосковном Солнечногорске задержан мужчина, который напал на улице на девятилетнюю девочку и отобрал у неё мобильный телефон. При этом он два раза ударил ребёнка по лицу.