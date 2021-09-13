Экономист прокомментировал идею выдавать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщения о планах Министерства труда России с 2022 года выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей.

«Это абсолютно гуманный манёвр, который даёт возможность и матери, и отцу получить материнский капитал. Но здесь есть одна тонкость с точки зрения суррогатного материнства. У нас почему-то определённая часть общества с недоверием относится к подобным вещам. Здесь нужно провести комплексную пиар-кампанию, чтобы гражданское общество поняло, что это абсолютно нормальный процесс», — подчеркнул Остапкович.

По его словам, это правильная инициатива.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство труда России намерено с 2022 года выдавать материнский капитал отцам рождённых от суррогатных матерей детей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что если ребёнок рождён суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребёнка, то получить материнский капитал нельзя.

При этом по решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал, поэтому с учётом этой позиции были разработаны изменения в законодательство

Отмечается, что законопроект поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его направят до конца 2021 года.