«Известия»: отцам детей от суррогатных матерей планируют выдавать маткапитал

Министерство труда России намерено с 2022 года выдавать материнский капитал отцам рождённых от суррогатных матерей детей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Как пишет газета, поправки в законодательство, которыми будет расширена категория лиц, имеющих право на получение материнского капитала, начнут действовать в 2022 году.

В статье говорится, что законопроект поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его направят до конца 2021 года.

Также отмечается, что сумма в размере 10,46 млрд рублей предусмотрена на данные цели в бюджете на 2022 год.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала на первого ребёнка в России составит более 503 тыс. рублей, а выплата на второго превысит 665 тыс. рублей