Отказ техники и ошибку пилотирования назвали среди версий ЧП с L-410 под Иркутском

Среди основных причин крушения самолёта L-410 в Иркутской области — отказ техники и ошибку пилотирования, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — сказала она.

Как сообщили ранее, второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолёта L-410 в Иркутской области.

По последним данным, в результате ЧП 12 человек пострадали и четверо погибли.

Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.