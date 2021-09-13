Отказ техники и ошибку пилотирования назвали среди версий ЧП с L-410 под Иркутском

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Среди основных причин крушения самолёта L-410 в Иркутской области — отказ техники и ошибку пилотирования, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отказ техники и ошибку пилотирования назвали среди версий ЧП с L-410 под Иркутском
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«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — сказала она.

Как сообщили ранее, второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолёта L-410 в Иркутской области.

По последним данным, в результате ЧП 12 человек пострадали и четверо погибли.

Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.

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