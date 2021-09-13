В Союзе виноградарей России прокомментировали ситуацию с поставками вина из Шампани

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв прокомментировал сообщение о том, что французские производители шампанского восстановят свои поставки в Россию с 15 сентября.

«Пустой скандал на ровном месте закончился», — прокомментировал эксперт беседе с «Известиями» конфликт, который начался в июле с отказа французской Moet Hennessy ввозить свою продукцию в Россию. Причиной стало внесение поправок в регулирование: производителю не понравилось требование указывать на контрэтикетке на оборотной стороне бутылки «игристое вино», а не «шампанское».

«Россия занимает позицию, которая соответствует международной классификации: любое вино с пузырьками называется игристым — sparkling wine. По правилам торговли в России на упаковке (этикетка и контрэтикетка — её части) должно быть написано, какая продукция находится внутри. Если речь идёт об игристом вине из региона Шампань, то этот факт добавляют на упаковку. То есть никто французским производителям не мешает указывать регион изготовления своего напитка. Поэтому никто не должен быть обижен», — сказал Киселёв.

Ранее сообщалось, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию.