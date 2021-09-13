Кабмин продлил возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС до конца 2022 года
- РИА Новости
«Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд», — говорится в сообщении.
Как уточняется, «послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства».
Ранее сообщалось, что в России по состоянию на середину 2021 года числится 4 млн автомобилей с правым расположением руля — 7,6% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в стране.