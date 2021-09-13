Кабмин продлил возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС до конца 2022 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении до 3 декабря 2022 года возможности оформлять ввезённые из-за рубежа автомобили без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующая информация приводится на сайте российского кабмина.

«Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд», — говорится в сообщении.

Как уточняется, «послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства».

Ранее сообщалось, что в России по состоянию на середину 2021 года числится 4 млн автомобилей с правым расположением руля — 7,6% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в стране.