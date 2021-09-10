Аналитики подсчитали количество праворульных автомобилей в России

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России по состоянию на середину 2021 года числится 4 млн автомобилей с правым расположением руля — 7,6% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в стране.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что подавляющее большинство праворульных машин — в сегменте легковых автомобилей. Их зарегистрировано в объёме 3,4 млн единиц, что также соответствует 7,6% всего легкового парка.

Среди лёгкой коммерческой техники (LCV) доля праворульных автомобилей выше — 12,1%.

У грузовиков на долю экземпляров с правым рулём приходится 3,4%, что эквивалентно 126 тыс. штук. Самые низкие показатели — среди автобусов (2,4 тыс. штук; доля — 0,6%).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.