Аналитики подсчитали количество праворульных автомобилей в России

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России по состоянию на середину 2021 года числится 4 млн автомобилей с правым расположением руля — 7,6% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в стране.
Аналитики подсчитали количество праворульных автомобилей в России
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что подавляющее большинство праворульных машин — в сегменте легковых автомобилей. Их зарегистрировано в объёме 3,4 млн единиц, что также соответствует 7,6% всего легкового парка.

Среди лёгкой коммерческой техники (LCV) доля праворульных автомобилей выше — 12,1%.

У грузовиков на долю экземпляров с правым рулём приходится 3,4%, что эквивалентно 126 тыс. штук. Самые низкие показатели — среди автобусов (2,4 тыс. штук; доля — 0,6%).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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