В Иркутской области сообщили о состоянии пострадавших при жёсткой посадке L-410
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Ещё один человек отказался от госпитализации и ушёл домой», — сообщили местные власти.
Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.
«Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте», — написал Кобзев в Instagram.
По его словам, остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.
В Иркутской области 15 сентября будет объявлен траур по погибшим в результате крушения L-410.
СК возбудил дело.