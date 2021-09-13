В Иркутской области сообщили о состоянии пострадавших при жёсткой посадке L-410

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Второй пассажир самолёта L-410, совершившего жёсткую посадку в Иркутской области, отказался от госпитализации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ещё один человек отказался от госпитализации и ушёл домой», — сообщили местные власти.

Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

«Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте», — написал Кобзев в Instagram.

По его словам, остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

В Иркутской области 15 сентября будет объявлен траур по погибшим в результате крушения L-410.

СК возбудил дело. 

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