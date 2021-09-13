Семьям погибших при ЧП с самолётом в Иркутской области выплатят по 1 млн рублей

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Семьям погибших в результате крушения самолёта L-410 в Иркутской области выплатят по 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Заявление губернатора опубликовано на официальном портале региона.

«Родным погибших — 1 млн рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — 500 тысяч рублей, в среднем — 250 тысяч рублей, пострадавшим, получившим лёгкие травмы, — 100 тысяч рублей», — сообщил Кобзев.

Также в регионе 15 сентября будет объявлен траур по погибшим в результате крушения L-410.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

СК возбудил дело. 

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