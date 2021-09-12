Подразделения Северного флота отразили удар условного противника на Кольском полуострове

Подразделения армейского корпуса Северного флота во время учений отразили нападение условного противника на Кольском полуострове. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Учения с боевой стрельбой из всех видов вооружения и военной техники были проведены на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В них было задействовано более 300 единиц боевой техники», — сообщили во флоте.

Отмечается, что в основном эпизоде учений (ведение обороны при отражении удара условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове) были задействованы танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», гусеничные бронетранспортёры, системы ПВО, а также беспилотники. В эпизоде принимали участие свыше 2 тыс. военных.

«Поддержку находившимся в обороне подразделениям оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, наносившие авиационные бомбовые удары по наступающим силам условного противника», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») из подводного положения провёл стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море.