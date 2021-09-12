Подразделения Северного флота отразили удар условного противника на Кольском полуострове

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Подразделения армейского корпуса Северного флота во время учений отразили нападение условного противника на Кольском полуострове. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Подразделения Северного флота отразили удар условного противника на Кольском полуострове
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«Учения с боевой стрельбой из всех видов вооружения и военной техники были проведены на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В них было задействовано более 300 единиц боевой техники», — сообщили во флоте.

Отмечается, что в основном эпизоде учений (ведение обороны при отражении удара условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове) были задействованы танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», гусеничные бронетранспортёры, системы ПВО, а также беспилотники. В эпизоде принимали участие свыше 2 тыс. военных.

«Поддержку находившимся в обороне подразделениям оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, наносившие авиационные бомбовые удары по наступающим силам условного противника», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») из подводного положения провёл стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море.

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