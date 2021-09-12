Спасатели направились к месту жёсткой посадки самолёта в Иркутской области

В результате жёсткой посадки самолёта в Иркутской области несколько человек получили травмы, на место происшествия направились спасатели, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«При авиационном происшествии пострадали несколько человек. На место следуют спасатели для помощи», — сказали агентству.

По имеющимся данным, пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области.

В МЧС подтвердили факт происшествия. На борту самолёта, по предварительным данным, находились 16 человек.

Вместе с тем Интерфаксу в администрации Казачинско-Ленского района сообщили, что 11 человек оказались «зажаты в салоне».