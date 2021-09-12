Спасатели направились к месту жёсткой посадки самолёта в Иркутской области
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- РИА Новости
«При авиационном происшествии пострадали несколько человек. На место следуют спасатели для помощи», — сказали агентству.
По имеющимся данным, пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области.
В МЧС подтвердили факт происшествия. На борту самолёта, по предварительным данным, находились 16 человек.
Вместе с тем Интерфаксу в администрации Казачинско-Ленского района сообщили, что 11 человек оказались «зажаты в салоне».