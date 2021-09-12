В Екатеринбурге умерла телеведущая Анастасия Анисимова

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Уральская журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова умерла в возрасте 43 лет в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге умерла телеведущая Анастасия Анисимова
  • © Телекомпания ОТВ/Youtube

«После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега, известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова», — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Анисимова была ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвёртая власть» и других.

На канале ОТВ она работала с 2001 года.

5 июля бывший телеведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни.

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