В Екатеринбурге умерла телеведущая Анастасия Анисимова

Уральская журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова умерла в возрасте 43 лет в Екатеринбурге.

«После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега, известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова», — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Анисимова была ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвёртая власть» и других.

На канале ОТВ она работала с 2001 года.

5 июля бывший телеведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни.