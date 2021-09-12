В Екатеринбурге умерла телеведущая Анастасия Анисимова
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«После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега, известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова», — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.
Анисимова была ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвёртая власть» и других.
На канале ОТВ она работала с 2001 года.
5 июля бывший телеведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни.