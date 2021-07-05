Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

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Бывший телеведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни, сообщила его коллега Алла Данько.
Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
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Об этом она рассказала на своей странице в Fаcebook.

«Сегодня узнала, что умер Юрий Петров, наш коллега, который пришёл в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году... Мы работали с Юрой в информационных программах, на концертах и фестивалях. Он был удивительно интеллигентным, ровным в отношениях, сдержанным и очень образованным человеком... Юра, как мне жаль! Как рано! Соболезную семье!», — написала Данько.

Подробностей о смерти диктора программы «Время» не сообщается.

Петров родился в феврале 1947 года, получил образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год был диктором Центрального телевидения и снимался в кино. 

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