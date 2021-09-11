Фильм журналиста RT Антона Красовского победил в номинации «Документальный фильм» «ТЭФИ-Мультимедиа»

Фильм журналиста RT Антона Красовского «COVID-19. Невыжившие» победил в номинации «Документальный фильм» (телевидение) на премии «ТЭФИ-Мультимедиа» — 2021.

Об этом сообщается на странице «ТЭФИ» в соцсети «ВКонтакте».

Картина «COVID-19. Невыжившие» — о первых жертвах коронавируса. Фильм входит в документальный цикл «Эпидемия с Антоном Красовским», который рассказывал о коронавирусной инфекции COVID-19 с начала её распространения в России.

«Это фильм о людях, жизни которых унесла эпидемия коронавируса в России. Они ушли одними из первых, когда многие ещё не осознавали масштаба беды, не понимали, насколько опасен новый коронавирус», — говорится в описании к фильму.

Антон Красовский ведёт авторскую программу «Антонимы» — интервью на острые темы.

Ранее сообщалось, что журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» с авторской интервью-программой «Антонимы». В финал премии также вышли его фильмы «Сёстры» и «COVID-19. Невыжившие».