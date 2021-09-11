Путин отметил, что в монументе Александру Невскому увековечили образы псковских десантников

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Президент России Владимир Путин во время выступления на открытии мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере отметил, что образы воинов княжеской дружины по замыслу скульптора являются собирательными, в них в том числе увековечены бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, павшие в неравном бою с террористами под Аргуном в 2000 году.
Путин отметил, что в монументе Александру Невскому увековечили образы псковских десантников
  • kremlin.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почётном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил скульптора Виталия Шанова «за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников».

Ранее Путин прибыл в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведён к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й псковской парашютно-десантной роты. В неравном бою при поддержке артиллерии десантники уничтожили до 400 бандитов.

Подробнее — в материале RT.

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