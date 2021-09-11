Путин отметил, что в монументе Александру Невскому увековечили образы псковских десантников
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Об этом сообщает ТАСС.
«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почётном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений», — сказал глава государства.
Путин поблагодарил скульптора Виталия Шанова «за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников».
Ранее Путин прибыл в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».
Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведён к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й псковской парашютно-десантной роты. В неравном бою при поддержке артиллерии десантники уничтожили до 400 бандитов.
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