Путин прибыл в Псковскую область

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Российский лидер Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».
Путин прибыл в Псковскую область
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Также сообщается, что президент проведёт рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Как уточняет Интерфакс, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт чин освящения мемориала. Там же будут митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.

Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведён к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых, пишет агентство.

3 сентября сообщалось о визите Путина в Амурскую область.

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