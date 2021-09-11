Российский лидер Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Об этом информирует ТАСС.

Также сообщается, что президент проведёт рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Как уточняет Интерфакс, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт чин освящения мемориала. Там же будут митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.

Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возведён к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых, пишет агентство.

3 сентября сообщалось о визите Путина в Амурскую область.