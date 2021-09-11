СК поддержал предложение о создании перечня нуждающихся в спасении исторических объектов

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Следственный комитет поддержал идею создания единого перечня исторических объектов, которые нуждаются в реставрации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК поддержал предложение о создании перечня нуждающихся в спасении исторических объектов
  • РИА Новости

Случаи утраты исторически важных объектов культурного наследия не являются единичными, отметила она. По словам Петренко, их разрушение и изменение внешнего вида происходит не только под воздействием времени, но и в результате противоправных действий.

Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последнее время выявили факты порчи и утраты таких объектов, потребовавших мер уголовно-правового реагирования.

При этом только уголовно-правовой механизм не позволяет в полной мере обеспечить восстановление утраченных исторических объектов, подчеркнули в СК.

«Поэтому озвученное предложение по созданию единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации, — идея рациональная и, безусловно, будет способствовать укреплению деятельности по восстановлению и сохранению культурного наследия», — цитирует Петренко РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать новый национальный проект, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации.

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