Путин оценил показатели развития Москвы
- РИА Новости
«Москва — столица, Москва — город, и в то же время городом-то её назвать уже, наверное, нельзя», — приводит ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что Москва — это «огромная, мирового масштаба агломерация».
«И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим (и говорим это с гордостью), что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития», — сказал Путин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города.