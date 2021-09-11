Путин оценил показатели развития Москвы

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в День города, заявил, что российская столица — агломерация мирового масштаба, которая демонстрирует хорошие показатели развития.

«Москва — столица, Москва — город, и в то же время городом-то её назвать уже, наверное, нельзя», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что Москва — это «огромная, мирового масштаба агломерация».

«И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим (и говорим это с гордостью), что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития», — сказал Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города.