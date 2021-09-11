В Липецкой области пообещали финансово помочь пострадавшим в результате взрыва газа

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что власти региона финансово помогут семьям погибших при взрыве газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района, а также тем, кто так или иначе пострадал в результате происшествия.

«Мной принято решение о выделении средств из резервного фонда. Какими будут компенсации: 1,5 млн рублей при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье, 1 млн рублей при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, 500 тыс. рублей при частичном ущербе жилью», — написал он в своём Instagram.

По его словам, повреждённый в результате взрыва бытового газа дом будет снесён.

«Жильцы получат новое жильё за счёт бюджета. Компенсации, перечисленные выше, не входят в эту помощь. Это отдельная статья выделения средств. Механизм решения вопроса сейчас прорабатываем», — уточнил Артамонов.

В ночь на 11 сентября в посёлке Солидарность произошёл взрыв бытового газа, в результате чего пострадали и погибли люди. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли три человека.