В Еврейской автономной области подсчитали ущерб аграриям от паводка

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) подсчитали ущерб сельскохозяйственным производителям от паводка.

«Предварительная сумма ущерба (аграриям. — RT) — 168,1 млн рублей. Работа комиссий по оценке ущерба, который паводок нанёс сельхозтоваропроизводителям ЕАО, продолжается», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

По данным правительства, за период паводка 2021 года подтоплено более 15,2 тыс. га в 473 хозяйствах региона, среди них 41 крестьянско-фермерское хозяйство и 425 личных подсобных хозяйств.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти области выделили свыше 100 млн рублей пострадавшим от паводка, произошедшего в июле.