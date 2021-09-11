Опубликованы документы о тактике советских танкистов на Курской дуге

Минобороны России запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», в котором размещены документы о тактике Советской армии в битве на Курской дуге.

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Раздел размещён на сайте военного ведомства. Отмечается, что опубликован приказ руководителя СССР Иосифа Сталина, в котором анализируются причины неудачного применения танков в начале войны. В документе дано указание о том, что танки должны действовать совместно с пехотой. Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные документы, связанные со Смоленской битвой времён Великой Отечественной войны.