Опубликованы документы о тактике советских танкистов на Курской дуге

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Минобороны России запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», в котором размещены документы о тактике Советской армии в битве на Курской дуге.
Опубликованы документы о тактике советских танкистов на Курской дуге
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Раздел размещён на сайте военного ведомства.

Отмечается, что опубликован приказ руководителя СССР Иосифа Сталина, в котором анализируются причины неудачного применения танков в начале войны.

В документе дано указание о том, что танки должны действовать совместно с пехотой.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные документы, связанные со Смоленской битвой времён Великой Отечественной войны.

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