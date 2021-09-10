В Гильдии риелторов России прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Короткая ссылка
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.
В Гильдии риелторов России прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости

«Пока банки не меняют ипотечную ставку. Их цель — сохранить те объёмы ипотеки, что присутствуют на рынке, свою долю на рынке и количество выдаваемых ипотечных кредитов», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в настоящее время почти 80% сделок с недвижимостью — с ипотекой, это основной драйвер.

Как отметил Апрелев, если банки действительно увеличат ставки, это заметно отразится на рынке, приведёт к замедлению роста цен и скорректирует их в сторону снижения.

«Но не в этом году», — добавил он.

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.

Ранее Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить