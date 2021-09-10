В Гильдии риелторов России прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.

«Пока банки не меняют ипотечную ставку. Их цель — сохранить те объёмы ипотеки, что присутствуют на рынке, свою долю на рынке и количество выдаваемых ипотечных кредитов», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в настоящее время почти 80% сделок с недвижимостью — с ипотекой, это основной драйвер.

Как отметил Апрелев, если банки действительно увеличат ставки, это заметно отразится на рынке, приведёт к замедлению роста цен и скорректирует их в сторону снижения.

«Но не в этом году», — добавил он.

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.

Ранее Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.