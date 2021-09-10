В Гильдии риелторов России прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
- РИА Новости
«Пока банки не меняют ипотечную ставку. Их цель — сохранить те объёмы ипотеки, что присутствуют на рынке, свою долю на рынке и количество выдаваемых ипотечных кредитов», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, в настоящее время почти 80% сделок с недвижимостью — с ипотекой, это основной драйвер.
Как отметил Апрелев, если банки действительно увеличат ставки, это заметно отразится на рынке, приведёт к замедлению роста цен и скорректирует их в сторону снижения.
«Но не в этом году», — добавил он.
Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.
Ранее Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.