Подмосковные МФЦ оказали более 117 млн услуг за 12 лет

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Подмосковные многофункциональные центры оказали более 117 млн услуг за 12 лет.
Подмосковные МФЦ оказали более 117 млн услуг за 12 лет
  • © пресс-служба администрации Реутова

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

Как отметил глава ведомства Максим Рымар, в настоящее время работа подмосковных МФЦ является эталоном качества. Такую оценку им дали жители региона — более 1,1 млн посетителей центров оценили их работу на отлично.

В настоящее время в регионе открыто 126 офисов МФЦ и 221 территориальное подразделение.

Ранее НСН сообщала, что госуслугу о предоставлении справок на жильё с 1 апреля в Москве можно получить только онлайн.

Также сообщалось, что на портале госуслуг в Татарстане запустили 82 новые услуги.

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