Подмосковные МФЦ оказали более 117 млн услуг за 12 лет

Подмосковные многофункциональные центры оказали более 117 млн услуг за 12 лет.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

Как отметил глава ведомства Максим Рымар, в настоящее время работа подмосковных МФЦ является эталоном качества. Такую оценку им дали жители региона — более 1,1 млн посетителей центров оценили их работу на отлично.

В настоящее время в регионе открыто 126 офисов МФЦ и 221 территориальное подразделение.

Ранее НСН сообщала, что госуслугу о предоставлении справок на жильё с 1 апреля в Москве можно получить только онлайн.

Также сообщалось, что на портале госуслуг в Татарстане запустили 82 новые услуги.