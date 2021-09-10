В Нижнем Новгороде вынесли приговор экс-полицейскому по делу об убийстве человека

Прокуратура Нижегородской области сообщила, что бывший сотрудник полиции в Нижнем Новгороде осуждён на шесть лет колонии строгого режима за избиение мужчины, который в итоге умер.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии строгого режима», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что в новогодние праздники на почве личной неприязни полицейский нанёс жителю одной из квартир многоквартирного дома множественные телесные повреждения мужчине, от которых последний скончался.

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