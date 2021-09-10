В Калининградской области отремонтируют более 200 км дорог в рамках нацпроекта

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В Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В Калининградской области отремонтируют более 200 км дорог в рамках нацпроекта
  • ©gov39.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, на региональных и муниципальных дорогах в рамках нацпроекта уложено 53% от общего объёма асфальтобетонного покрытия.

«Работы на всех законтрактованных объектах ведутся в соответствии с графиками, без отставаний. За счёт экономии средств от проведения конкурсных процедур мы включили Лесную улицу в Калининграде», — сказала Кукушкина.

По её словам, на 2022 год запланирован ремонт 18 дорожных объектов.

Также стало известно, что в следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт шести дорог в Ижевске — всего 7,4 км, передаёт izhlife.ru. Об этом заявила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр.

Всего на 2022 год в регионе запланирован ремонт 120 дорожных объектов Удмуртии.

Ранее в Москве рассказали о ходе ремонта дорог в рамках подготовки к зиме.

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