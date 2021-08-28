В Москве рассказали о ходе ремонта дорог в рамках подготовки к зиме
- © Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В этом году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн кв. м, в настоящее время работы выполнены на 70%», — сказал Бирюков.
По его словам, работы идут в ночное время, когда дорожный трафик ниже. Как отметил чиновник, одна из задач — убрать колейность, образовавшуюся из-за интенсивного движения и перепадов температуры, поскольку она может стать причиной ДТП.
Проведены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей — Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щёлковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.
На данный момент работы ведутся более чем на 130 объектах, среди которых участки Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, а также Братеевский мост.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Безопасные качественные дороги».