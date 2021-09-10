Психолог дал советы тем, кто недоволен своей работой
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«Надо менять работу. Так как это не так легко, то надо ожидать выгорания», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, вопрос, связанный с условиями труда и комфортом, больше касается руководства.
«Нужно консультироваться с психологом. Специалист поможет выстроить отношения в коллективе либо вычислит одного человека, который является токсичным. Недовольство и раздражение работой сильно сказываются производительности труда», — пояснил он.
Как отметил Ениколопов, дауншифтинг можно считать крайней точкой результата продолжительного недовольства сотрудника.
Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.