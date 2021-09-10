Психолог дал советы тем, кто недоволен своей работой

Заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов дал советы тем, кто недоволен своей работой.

«Надо менять работу. Так как это не так легко, то надо ожидать выгорания», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, вопрос, связанный с условиями труда и комфортом, больше касается руководства.

«Нужно консультироваться с психологом. Специалист поможет выстроить отношения в коллективе либо вычислит одного человека, который является токсичным. Недовольство и раздражение работой сильно сказываются производительности труда», — пояснил он.

Как отметил Ениколопов, дауншифтинг можно считать крайней точкой результата продолжительного недовольства сотрудника.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.