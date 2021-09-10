Военный специалист рассказал о преимуществах гибридного дрона от ZALA AERO

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о преимуществах гибридного дрона от ZALA AERO — ZALA 421-16E5G.
Военный специалист рассказал о преимуществах гибридного дрона от ZALA AERO
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Тысяча километров — это уже стратегическая глубина. Это чрезвычайно важно для того, чтобы российская армия в случае ведения боевых действий имела такое зоркое плечо, имела возможность погружаться в пространство над стратегической глубиной противника и видеть, что там творится», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Беспилотник имеет HD-тепловизор и 60-кратную видеокамеру Full HD. Силовая гибридная установка обеспечивает питание стартового генератора и аккумулятора, которые, со своей стороны, обеспечивают работу электродвигателя с толкающим винтом.

«Здесь же нужно задавать вопрос и о другом — какие качества превалируют у этого беспилотника? Только ли разведывательные? Или этот беспилотник может ещё стать и ударным?» — добавил Баранец.

В апреле главный конструктор группы компаний ZALA AERO Александр Захаров заявил, что первая в мире система «воздушного минирования», которая предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), разработана в России.

Ранее ФАН сообщало, что крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Симферополе.

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