В России разработана первая в мире система «воздушного минирования»

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Первая в мире система «воздушного минирования», которая предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), разработана в России, заявил главный конструктор группы компаний ZALA AERO Александр Захаров.
В России разработана первая в мире система «воздушного минирования»
  • Reuters

Отмечается, что основой новой системы является барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — цитирует ТАСС слова Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что БПЛА потенциального противника развивают скорость в районе 150 км/ч и «Ланцет» способен их поразить.

3 июля 2019 года Александр Захаров сообщил, что заводские испытания ударного беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет» полностью завершены.

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