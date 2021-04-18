В России разработана первая в мире система «воздушного минирования»

Первая в мире система «воздушного минирования», которая предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), разработана в России, заявил главный конструктор группы компаний ZALA AERO Александр Захаров.

Отмечается, что основой новой системы является барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — цитирует ТАСС слова Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что БПЛА потенциального противника развивают скорость в районе 150 км/ч и «Ланцет» способен их поразить.

3 июля 2019 года Александр Захаров сообщил, что заводские испытания ударного беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет» полностью завершены.