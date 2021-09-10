Во всех подразделениях МЧС включили сирены в память о Зиничеве

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Во всех подразделениях МЧС включили сирены в память о трагически погибшем министре Евгении Зиничеве.
Во всех подразделениях МЧС включили сирены в память о Зиничеве
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство, в 17:30 мск одновременно во всех пожарно-спасательных частях, во всех подразделениях МЧС были включены сирены на спецтехнике в память о министре.

Акция началась после завершения похорон главы МЧС и продолжалась одну минуту.

Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. Министру посмертно присвоено звание Героя России.

10 сентября его похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

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