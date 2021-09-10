Главу МЧС Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

После церемонии прощания, которая прошла в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС, лафет с телом министра доставили спецбортом в Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, другими бортами — сослуживцы и центральный аппарат ведомства.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.