Главу МЧС Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге

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Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.
Главу МЧС Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге
  • РИА Новости

После церемонии прощания, которая прошла в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС, лафет с телом министра доставили спецбортом в Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, другими бортами — сослуживцы и центральный аппарат ведомства.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.

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