Главу МЧС Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге
- РИА Новости
После церемонии прощания, которая прошла в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС, лафет с телом министра доставили спецбортом в Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, другими бортами — сослуживцы и центральный аппарат ведомства.
Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.