Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева прошли в закрытом режиме
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Как сообщает ТАСС, министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом.
Ранее сообщалось, что Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге.
Церемонию прощания с главой МЧС, которая прошла в Москве, посетили президент России Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.