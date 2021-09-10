Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева прошли в закрытом режиме

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

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Как сообщает ТАСС, министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом. Ранее сообщалось, что Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге. Церемонию прощания с главой МЧС, которая прошла в Москве, посетили президент России Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.