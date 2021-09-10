В Дагестане возбудили дело по факту посягательства на жизнь силовиков
- РИА Новости
По информации регионального управления СК, 10 сентября при проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве Буйнакского района правоохранители обнаружили двух вооружённых лиц.
«На законные требования сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам», — заявили в СК.
Ответной стрельбой боевики были нейтрализованы, пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.
При осмотре места происшествия было обнаружено и изъято различное автоматическое огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Возбуждено дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия, совершённый группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств, совершённый группой лиц по предварительному сговору).
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в Дагестане были ликвидированы двое вооружённых боевиков.