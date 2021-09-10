В Дагестане возбудили дело по факту посягательства на жизнь силовиков

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Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в том числе по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после того, как 10 сентября вооружённые боевики открыли стрельбу в сторону силовиков.
В Дагестане возбудили дело по факту посягательства на жизнь силовиков
  • РИА Новости

По информации регионального управления СК, 10 сентября при проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве Буйнакского района правоохранители обнаружили двух вооружённых лиц.

«На законные требования сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам», — заявили в СК.

Ответной стрельбой боевики были нейтрализованы, пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.

При осмотре места происшествия было обнаружено и изъято различное автоматическое огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Возбуждено дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия, совершённый группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в Дагестане были ликвидированы двое вооружённых боевиков.

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