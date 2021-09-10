В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков

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В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков
  • © НАК РФ

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

Отмечается, что на месте перестрелки с бандитами в Дагестане обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению взрывное устройство.

10 сентября стало известно, что ежим контртеррористической операции (КТО) введён на отдельных участках Буйнакского района Дагестана.

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