В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков
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«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.
Отмечается, что на месте перестрелки с бандитами в Дагестане обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению взрывное устройство.
10 сентября стало известно, что ежим контртеррористической операции (КТО) введён на отдельных участках Буйнакского района Дагестана.