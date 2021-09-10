На отдельных участках Буйнакского района Дагестана введён режим КТО

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Режим контртеррористической операции (КТО) введён на отдельных участках Буйнакского района Дагестана.

«Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба республики.

Отмечается, что в районе будет введён ряд ограничений, в том числе паспортный контроль и досмотр автотранспорта.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Дагестана, в районе идёт отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.

22 июля стало известно, что задержанные в Ставропольском крае члены экстремистского сообщества планировали устроить теракт на территории здания полиции в Кисловодске.

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