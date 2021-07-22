Задержанные на Ставрополье планировали устроить теракт в здании полиции

Задержанные в Ставропольском крае участники экстремистского сообщества планировали устроить теракт на территории здания полиции в Кисловодске.

Об этом информирует Nation News со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

Отмечается, что во время двухдневной спецоперации задержали подозреваемых из Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

По данным СК, двое из них планировали совершить теракт в здании полиции в Кисловодске. Также сообщается, что они занимались изготовлением взрывного устройства.

Действия подозреваемых пресекли сотрудники ФСБ и МВД.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержаны восемь подозреваемых по делу об участии в деятельности экстремистской организации.