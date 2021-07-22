Задержанные на Ставрополье планировали устроить теракт в здании полиции
- РИА Новости
Об этом информирует Nation News со ссылкой на сообщение Следственного комитета.
Отмечается, что во время двухдневной спецоперации задержали подозреваемых из Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.
По данным СК, двое из них планировали совершить теракт в здании полиции в Кисловодске. Также сообщается, что они занимались изготовлением взрывного устройства.
Действия подозреваемых пресекли сотрудники ФСБ и МВД.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержаны восемь подозреваемых по делу об участии в деятельности экстремистской организации.