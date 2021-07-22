На Ставрополье по подозрению в экстремизме задержаны восемь человек

На Ставрополье задержаны восемь подозреваемых по делу об участии в деятельности экстремистской организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

«21 и 22 июля они задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий», — уточняется в сообщении.

В начале июля сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом задержали членов неонацистских группировок.

Задержанные считали себя «продолжателями дела» лидера движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.