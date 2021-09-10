В Тюменской области свернули работу двух инфекционных госпиталей

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В Тюменской области завершили работу два моногоспиталя для больных коронавирусом.
В Тюменской области свернули работу двух инфекционных госпиталей
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе.

«С 10 сентября, в связи с тенденцией к стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, завершили работу два моноинфекционных госпиталя, организованных на базе реабилитационного центра «Родник» и санатория «Светлый» в Ялуторовске. Это были госпитали второго уровня, для нетяжёлых пациентов. В них завершали лечение выздоравливающие жители», — уточнили в оперштабе.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», всего за минувшие 24 часа в России зарегистрирован 18 341 случай COVID-19.

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