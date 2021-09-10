В Москве рассказали о зарегистрировавшихся в системе мониторинга такси
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- РИА Новости
«Сегодня в системе зарегистрированы 110 тыс. водителей. Это 100% всех активных водителей, которые работают в городе. У всех была возможность в спокойном режиме зайти в систему и зарегистрироваться», — цитирует его ТАСС.
По словам Пронина, водители получили соответствующие цифровые ID в системе, которая начала работать с 14 августа.
Он добавил, что столичный Департамент транспорта работает над проблемами и ошибками, которые возникают у пользователей этой системы.
В августе в «Яндекс.Такси» прокомментировали запуск электронной системы мониторинга такси в Москве и Московской области.