В Москве рассказали о зарегистрировавшихся в системе мониторинга такси

Заместитель руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин назвал число зарегистрировавшихся в системе мониторинга такси Московского региона.

«Сегодня в системе зарегистрированы 110 тыс. водителей. Это 100% всех активных водителей, которые работают в городе. У всех была возможность в спокойном режиме зайти в систему и зарегистрироваться», — цитирует его ТАСС.

По словам Пронина, водители получили соответствующие цифровые ID в системе, которая начала работать с 14 августа.

Он добавил, что столичный Департамент транспорта работает над проблемами и ошибками, которые возникают у пользователей этой системы.

В августе в «Яндекс.Такси» прокомментировали запуск электронной системы мониторинга такси в Москве и Московской области.