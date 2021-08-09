В «Яндекс.Такси» прокомментировали запуск электронной системы мониторинга такси в столичном регионе

В «Яндекс.Такси» прокомментировали запуск электронной системы мониторинга такси в Москве и Московской области.

Об этом сообщает Life.ru.

«Власти Москвы хотят знать, кто находится за рулём автомобилей такси, и основная коммуникация города сейчас направлена на таксопарки и водителей, которые в них работают», — заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что «Яндекс.Такси», со своей стороны, информирует партнёров о том, что такое КИС «АРТ» и как зарегистрироваться в системе таксопаркам и водителям, выполняющим заказы в столичном регионе.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы сообщал, что ввод системы мониторинга такси с 1 августа позволит обезопасить легальный рынок и автоматизирует контроль действующих правил.