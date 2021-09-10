Суд вынес приговор по делу о ДТП с военной колонной в Подмосковье

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Водитель самосвала Игорь Гавриков, врезавшийся в колонну военных автобусов в Подмосковье в январе, приговорён к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Суд вынес приговор по делу о ДТП с военной колонной в Подмосковье
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«Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Установлено, что 11 января Гавриков, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и на участке 28-го км автомагистрали М9 «Балтия» столкнулся с четырьмя военными автобусами, в которых находились 100 военнослужащих.

В результате ДТП четверо военных погибли на месте, более 50 пострадали.

В июле сообщалось, что дело направлено в суд.

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