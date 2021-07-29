Дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье направлено в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье, в результате которого погибли четверо военнослужащих и более 50 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Заместителем генерального прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 11 января колонна из четырёх автобусов одной из воинских частей следовала по автомагистрали М9 «Балтия», перевозя военных из Нахабина к месту дислокации части в Москве. Около 15:00 колонна остановилась в крайней правой полосе в районе 28-го километра магистрали из-за поломки головного автобуса. В это время водитель самосвала Гавриков, ехавший в попутном направлении, врезался в автобусы.

В результате аварии четверо военнослужащих погибли на месте, 52 получили травмы различной степени тяжести.