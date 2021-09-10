В МЧС заявили о ликвидации пожара в мордовском природном заповеднике

Спасатели ликвидировали природный пожар на территории мордовского природного заповедника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован. В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнём, составила 5950 га, в северо-восточной части площадь, пройденная огнём, составила 6400 га», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки и проведение комплекса дополнительных мероприятий в целях недопущения возникновения повторных очагов пожара.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.