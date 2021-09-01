В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике Мордовии

В МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике.

«Очаг в северо-западной части заповедника локализован, второй очаг в северо-восточной части продолжает действовать на площади 15 га», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «на сегодняшний день общая группировка сил и средств, задействованных на тушение пожара в Мордовском заповеднике, составляет 684 человека и 138 единиц техники».

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.