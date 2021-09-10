Депутат Торощин прокомментировал идею скорректировать отопительные нормы

Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин (фракция ЛДПР) прокомментировал идею скорректировать отопительные нормы.

«Установленный в стране норматив о пятидневном периоде, в течение которого средняя температура воздуха должна быть ниже +8 °С (или выше — для отключения), является оптимальным с экономической точки зрения, медицинской и с точки зрения снижения финансовой нагрузки на граждан», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, органы местного самоуправления могут сокращать или увеличивать сроки отопительного сезона, исходя из потребностей конкретных территорий.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Вторыгина после взрыва газа в доме в Ногинске выступила с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре +10 °С.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с газетой «Известия» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.