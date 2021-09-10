В Госдуме предложили скорректировать отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Вторыгина после взрыва газа в доме в Ногинске выступила с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре +10 °С.

Она напомнила, что на данный момент начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней быть ниже +8 °C.

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трёх дней», — цитирует РИА Новости запрос депутата.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в результате взрыва газа в доме в Ногинске пострадали 22 человека, из них четыре ребёнка.