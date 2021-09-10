В Казани прошёл открытый урок в лицее, созданном в рамках нацпроекта «Образование»

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В лицее №187, созданном в рамках нацпроекта «Образование» в Казани, прошёл открытый урок с участием одного из лидеров предвыборного списка «Единой России» Елены Шмелёвой.

Лицей «Ритм» начал работу в 2020 году. У него информационно-технологический профиль, поэтому там функционирует IT-полигон (инженерно-технологический класс, кабинеты веб-программирования и интернет-вещей, робототехника, инженерный класс беспилотных летательных аппаратов) и лаборатория 3D-моделирования.

Также в лицее есть свои типография, фото- и телестудии, астропланетарий и телескопы, два бассейна, два спортзала и арт-блок с актовым и хореографическими залами, театральные студии, музыкальная школа, комната психологической разгрузки для учеников.

Стартапом этого года стало открытие кадетского класса с дополнительным направлением — IT-безопасность.

На открытом уроке Шмелёва рассказала, что такое «Сириус», как туда попасть, ответила на вопросы.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU заявил, что в будущем российским школам придётся отказаться от бумажных учебников и перейти на цифровой формат.

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